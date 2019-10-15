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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Крыму студент заявил в полицию об избиении его тремя преподавателями Керченского морского вуза

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму студент заявил в полицию об избиении его тремя преподавателями Керченского морского вуза
Драка в Керчи, фото из соцсети

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны тоже написали заявление в полицию.

Представители МВД по Крыму подтвердили, что поступили два заявления от участников конфликта. Правоохранители разбираются,проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.  В полиции не распространяются, кто был участником конфликта и есть ли пострадавшие, - сообщает "Интерфакс".

Студент вуза Артем Беркус ранее написал пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и фото с синяками и в разорванной одежды. По описанию молодого человека, 14 октября в кабинете деканата морского факультета он подрался с тремя преподавателями.

По словам  Беркуса, он хотел узнать расписание, преподаватели ему отвечали "в грубом тоне", а после того, как он хотел заснять разговор на видео, его "бросили на пол и обездвижили".  Юноша лежа пытался снимать видео, но его лежачего пытались удавить несколько человек и один сидел на его груди.

После этого инцидента студент собирается уходить из КГМТУ.

ИЧ

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