Россияне начнут платить за услуги ЖКХ по-новому, по ЕПД

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15 октября 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовы разработала законопроект о едином платежном документе (ЕПД). Россияне смогут платить за капремонт, вывоз мусора, коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт дома по одной платежке.

Скорее всего, правительство одобрит законопроект в случае его доработки. Правительство рекомендовало законодателям уточнить определение "единый платежный документ" таким образом, чтобы его не путали с существующим сейчас "платежным документом", - пишут "Известия".

В кабмине не поддержали идею депутатов о создании "расчетного центра", который бы мог присылать жильцам квитанции вместо управляющих компаний, банков или специальных операторов расчетов. В правительстве считают, что предложенная модель не соответствует принципам государственной политики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ.

По мнению депутатов, ЕПД упростит людям расчет и оплату услуг ЖКХ, также их инициатива увеличит собираемость платежей за коммуналку, повысит прозрачность расчетов управляющих компаний с поставщиками и усилит контроль за тарифами.