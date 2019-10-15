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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне начнут платить за услуги ЖКХ по-новому, по ЕПД

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне начнут платить за услуги ЖКХ по-новому, по ЕПД
фото: pixabay.com

Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовы разработала законопроект о едином платежном документе (ЕПД).  Россияне смогут платить за капремонт, вывоз мусора, коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт дома по одной платежке.

Скорее всего, правительство одобрит законопроект в случае его доработки. Правительство рекомендовало законодателям уточнить определение "единый платежный документ" таким образом, чтобы его не путали с существующим сейчас "платежным документом", - пишут "Известия".

В кабмине не поддержали идею депутатов о создании "расчетного центра", который бы мог присылать жильцам квитанции вместо управляющих компаний, банков или специальных операторов расчетов. В правительстве считают, что предложенная модель не соответствует принципам государственной политики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ.

По мнению депутатов, ЕПД упростит людям расчет и оплату услуг ЖКХ, также их инициатива увеличит собираемость платежей за коммуналку, повысит прозрачность расчетов управляющих компаний с поставщиками и усилит контроль за тарифами.

 

ИЧ

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