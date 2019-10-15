Полиция заставила жильцов снять шторы, потому что они напоминали флаг ЛГБТ-сообщества. Хозяевам вынесли предупреждение

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15 октября 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: coцсети

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе города снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг ЛГБТ-сообщества. Жильцам вынесли официальное предупреждение.

Об этом пишет "Бумага".

Радужную расцветку штор в окне квартиры на первом этаже заприметил сосед по комплексу и заподозрил неладное. Он сфотографировал "флаг" геев и лесбиянок и опубликовал снимок в социальной сети с гневным комментарием. "Гомозащитники, что скажете по этому поводу? Почему я должен объяснять своему ребенку, что это и почему оно висит на окне?" - написал мужчина.

Некоторые пользователи покрутив пальцем у виска, заметили, что это простая разноцветная штора и вряд ли она как-то удивит ребенка. Тем не менее, спустя неделю после первой публикации в сообществе появился новый пост от автора снимка. Мужчина сообщил, что "флаг" сняли по указанию полиции.

"Справедливость восстановлена, цветные наказаны. Виновные получили предупреждение за агитацию. Флаг убрали, сколько бы некоторые не старались!" - поведал он.

"Заставь дурака Богу молиться...", "Вам самому-то не смешно, со шторой воевать", " А в органах вместо того, чтобы фигнй заниматься, должны были ему направление к доктору выдать", - комментируют новость в Сети.