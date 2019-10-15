Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Диетолог дала совет, что есть зимой, чтобы не растолстеть

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог дала совет, что есть зимой, чтобы не растолстеть
фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина не сомневается, что с приходом холодов людям хочется поесть посытнее, и они, забыв обо всех диетах начинают налегать на калорийную еду, а порой и согреваться алкоголем. Специалист дала совет, как правильно питаться в холодное время года, чтобы не растолстеть.

В сети обсуждают завтраки Ксении Собчак и Яны Рудковской. Телеведущая поддела продюсера: "Ну что, Яночка, съела?"

В сети обсуждают завтраки Ксении Собчак и Яны Рудковской. Телеведущая поддела продюсера: "Ну что, Яночка, съела?"

Диетолог предложила восполнять нехватку полезных веществ с помощью жирной рыбы, молочных продуктов и овощей. Соломатина отметила, что во всем надо знать меру. Жирную рыбу есть небольшими порциями. По ее словам, поднять настроение можно, включив в рацион бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты. Желательно заменить магазинные десерты домашними, например витаминными смузи, - сообщает "Вечерняя Москва".

Включив в рацион продукты, рекомендованные врачом, можно спокойно пережить ухудшение настроения, постоянное желание поспать, избежать нехватки витамина D, дефицит которого появляется зимой из-за недостатка солнечного света.
Помните, пройдут осень, зима, весна, и вновь настанет лето. Худеть тяжелее, чем поддерживать нормальный вес.

 

ИЧ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…