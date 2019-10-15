Диетолог дала совет, что есть зимой, чтобы не растолстеть

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15 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина не сомневается, что с приходом холодов людям хочется поесть посытнее, и они, забыв обо всех диетах начинают налегать на калорийную еду, а порой и согреваться алкоголем. Специалист дала совет, как правильно питаться в холодное время года, чтобы не растолстеть.

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Диетолог предложила восполнять нехватку полезных веществ с помощью жирной рыбы, молочных продуктов и овощей. Соломатина отметила, что во всем надо знать меру. Жирную рыбу есть небольшими порциями. По ее словам, поднять настроение можно, включив в рацион бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты. Желательно заменить магазинные десерты домашними, например витаминными смузи, - сообщает "Вечерняя Москва".

Включив в рацион продукты, рекомендованные врачом, можно спокойно пережить ухудшение настроения, постоянное желание поспать, избежать нехватки витамина D, дефицит которого появляется зимой из-за недостатка солнечного света.

Помните, пройдут осень, зима, весна, и вновь настанет лето. Худеть тяжелее, чем поддерживать нормальный вес.