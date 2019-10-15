Эксперты назвали неутешительным средний размер оплаты врачей по стране

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15 октября 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал неутешительным средний размер оплаты врачей по России.

Так, по его словам, мы стоим на пороге того, что более жестко будет регламентироваться оплата труда руководителям медучереждений, а также заведующих отделений, передает НСН. "В структуре имеется 47 крупных медицинских вузов, которые готовят врачей всех профилей. Но мы не обеспечиваем их должным уровнем зарплаты и соответствующим соцпакетом. Многие даже не хотят работать по своей специальности. Размер зарплаты может самого одаренного врача вынудить пойти на вокзал разгружать вагоны", - добавил специалист.