Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайше два дня

//Общество 13+

15 октября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Синоптики Росгидромета предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском регионе распространится антициклон, атмосферное давление вырастет до 1028 гектопаскалей и превысит показатель за предыдущий день на 20-25 единиц.

Завтра, 16 октября, атмосферное давление упадет до 1012 гектопаскалей, но вскоре снова начнет расти. Перепады атмосферного давления могут ощутить метеозависимые люди. По прогнозу Росгидромета, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет меняться. Сегодня воздух прогреется до плюс 13 градусов, завтра — до плюс 10 градусов. Ночью возможно похолодание. Ночные температуры могут понизиться до минусовых значений.

С четверга, 17 октября, возобновятся дожди. Четверг ожидается очень теплым для октября - плюс 16 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью.