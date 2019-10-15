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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Житель Казани искупался в аквариуме гипермаркета с рыбой

, 12:04 [ «Аргументы Недели», ]

Житель Казани искупался в аквариуме гипермаркета с рыбой
скриншот instagram-видео с выходкой блогера

Казанский блогер залез в аквариум с живой рыбой. Происходящее он снял на видео, которое потом опубликовал в социальных сетях.

Парень стоит между полок с товаром в одном из казанских гипермаркетов. На заднем фоне видны аквариумы с живой рыбой, но поначалу они не привлекают к себе внимание.

«Я не знаю, что со мной сейчас будет, но сейчас я дам жару», — со слегка уловимой нервной дрожью в голосе анонсировал блогер: «Казань, наведем грязи».

После этого парень направился в отдел живой рыбы, скинул футболку. Он залез в один из аквариумов и принялся в нем мыться. Когда блогер вылез из воды, за ним погнались сотрудники магазина.

Видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни зрители осудили хулиганскую выходку, другим шутка понравилась.

 

 
 
 
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