"Какой талант в конкурсе красоты? Максимум — это талант пластического хирурга накачать губы этой дуре", - считает депутат Милонов

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15 октября 2019, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Милонов, фото: Russian State Duma Photo Service, globallookpress.com

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По мнению Милонова, выбор самой красивой девушки в ходе конкурса сравним с отбором породистой лошади.

Депутат считает, что конкурсы среди людей должны выявлять самых профессиональных или самых талантливых. В интервью АГН "Москва" Милонов констатировал, что на конкурсе красоты можно только определить "талант пластического хирурга накачать губы этой дуре до максимального состояния, или талант косметолога". По его мнению, конкурсы красоты формируют "действительно негодяйское отношение к женщине", когда мы оцениваем, что кто-то красивый, а кто-то нет. Он подчеркнул, что когда девушку оценивают по физиологии, это не та сфера, где нужно состязаться.

По словам Милонова, конкурсы красоты имеют место быть, только если люди признают женщин за лошадей. Предложение запретить трансляцию конкурсов красоты по ТВ появилось на сайте Российской общественной инициативы.