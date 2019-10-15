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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Граждане России назвали самые скучные профессии

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане России назвали самые скучные профессии
фото: pixabay.com

Россияне в рамках опроса назвали самые, на их взгляд, скучные профессии. 8 процентов опрошенных заявили, что любая работа будет неинтересной, если человеку она не нравится и доставляет дискомфорт.

13 процентов респондентов считают, что наиболее скучна работа охранника. 9 процентов назвали неинтересной работу бухгалтера, передает "Российская газета". Для 5 процентов граждан России скучной является деятельность продавца, а для 4 процентов – профессии уборщика и сторожа.

Среди прочих неинтересных профессий оказались библиотекарь, офисный работник, архивариус, вахтер, грузчик, водитель, а также депутат.

ЕТ

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