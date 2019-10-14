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14 октября 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: cайт Госдума РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове. По её словам, она надеется, что он никогда к ней не обратится.

Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девочкой

"Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью", - передаёт слова Москальковой РИА Новости.

Напомним, что школьница Лиза ушла рано утром в школу 9 октября и не вернулась домой с уроков. Девочку искали волонтёры, родители и полиция. Позже её нашли в одном из гаражей недалеко от дома мёртвой.

Убийцей оказался 35-летний местный житель. Мужчина вину признал, его арестовали. Он имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование и разбой.