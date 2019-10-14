Телеграм-канал @Stixomania: Литературную тематику выбрал, потому что сам пишу стихи

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14 октября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала @Stixomania.

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Канал в телеграм решил вести так как считаю что здесь еще есть шансы, что ваш проект заметят. Название @Stixomania выбрал, потому что, канал со стихотворениями:) такое название было придумано, что бы людям сразу было понятно о чем канал.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Литературную тематику выбрал так как сам пишу стихи. Уникален авторскими стихотворениями помимо классики.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Канал - это хобби, которое со временем может перерасти в бизнес, на данный момент дохода от канала нет.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Канал веду сам лично, это очень просто, но вот с привлечением аудитории возникают небольшие трудности.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Через год хочу видеть в своем канале 50к подписчиков, каждый месяц в канал привлекают по 3-4к человек. Цель сделать канал самым крупным литературным "ресурсом " в телеграмм, задача не останавливаться на достигнутом, не лениться и идти к цели.