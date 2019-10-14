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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сергей Лавров признался, что случайно поступил в МГИМО

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров признался, что случайно поступил в МГИМО
фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров признался, что в свое время случайно поступил в МГИМО. Оказалось, что он планировал поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
 
По словам Лаврова, он подавал документы в МИФИ, но его мама напомнила, что в этом вузе экзамены 1 августа, а в МГИМО – 1 июля. Она призвала сына попробовать свои силы, чтобы понять, насколько он разносторонний человек, передает сегодня РИА "Новости".
 
Впоследствии Сергей Лавров поступил в МГИМО и, решив не искушать судьбу, в июле не готовился к экзаменам в МИФИ, а принимал участие в строительстве котлована под Останкинский телецентр.
ЕТ

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