Сергей Лавров признался, что случайно поступил в МГИМО

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров признался, что в свое время случайно поступил в МГИМО. Оказалось, что он планировал поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

По словам Лаврова, он подавал документы в МИФИ, но его мама напомнила, что в этом вузе экзамены 1 августа, а в МГИМО – 1 июля. Она призвала сына попробовать свои силы, чтобы понять, насколько он разносторонний человек, передает сегодня РИА "Новости".

Впоследствии Сергей Лавров поступил в МГИМО и, решив не искушать судьбу, в июле не готовился к экзаменам в МИФИ, а принимал участие в строительстве котлована под Останкинский телецентр.