В Кремле прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ

В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вопрос возвращения смертной казни в Российской Федерации в настоящий момент не обсуждается, передает ТАСС.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрец Клишас заявил, что для возвращения в России смертной казни нет никаких правовых оснований, несмотря на то, что чувства жителей Саратова абсолютно понятны после жестокого убийства девятилетней школьницы.