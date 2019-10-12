Мать убитой в Саратове девочки встретилась с мэром города и главой региона и призвала их обезопасить дорогу к школе

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12 октября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Елена Киселева, мать убитой 9-летней девочки, во время встречи с мэром Саратова и губернатором Саратовской области и потребовала от властей организовать безопасный подход к школе. Ее дочь, третьеклассницу Лизу, нашли убитой в гаражах. Ребенку приходилось ходить в школу мимо гаражей.

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Губернатор области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев провели встречу с мамой убитой девочки. По словам женщины, потерявшей дочь, она потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами и высоким забором от гаражей, - сообщает RT.

Как стало известно ранее, во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после убийства ребёнка.

Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. Весь город поднялся на поиски школьницы. Ее нашли мёртвой в одном из гаражей.

В убийстве ребенка признался 35-летний мужчина. Он ранее был судим. Ему грозит пожизненное заключение. Жители Саратова попытались устроить самосуд. Многие россияне призывают отменить меморандум на смертную казнь.