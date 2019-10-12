Большинство пользователей сети считают, что нужно вернуть смертную казнь

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12 октября 2019, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Убийство 9-летней девочки Лизы в Саратове взбудоражило общественность. Подозреваемый в убийстве школьницы задержан, дал признательные показания, раскаялся в содеянном. 35-летний мужчина ранее был судим. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей

Возмущенные жители Саратова пытались устроить самосуд. Многие люди говорят, что его нужно наказать по всей строгости.

Депутат Госдумы Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь: "Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству".

Депутат Николай Панков также заявил, что убийцу нужно покарать по всей строгости закона.

В Госдуме в соцсети "ВКонтакте" провели опрос по теме "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" Более 46 тысяч человек выбрали ответ "Да", это составляет около 80% опрошенных. Ответ "Нет" выбрали более 9 тысяч человек (17%).

В сети собираются подписи под соответствующей петицией. Юристы отмечают неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".