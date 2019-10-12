В московском метро ЧП произошло на Люблинско-Дмитровской линии

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12 октября 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве ЧП произошло на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Человек упал на рельсы. Из-за инцидента с пассажиром было приостановлено движения поездов от станции метро «Марьино» до «Зябликово». В обратном направлении поезда из-за происшествия следовали с увеличенными интервалами.

В официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена сообщается, что движение поездов на салатовой ветке уже возобновлено метро.

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.