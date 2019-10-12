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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Хабаровском крае катер с людьми затонул на реке Горин

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае катер с людьми затонул на реке Горин
фото: pixabay.com

В Хабаровском крае катер с людьми затонул на реке Горин. На борту катера находились три человека.
На данный момент известно о гибели одного мужчины. Еще два человека пропали без вести.

Их судьба пока неизвестна. Спасатели и полицейские обследовали 10 километров берега реки Горин, но пропавших найти не удалось.  По данным МЧС, последним местом нахождения пострадавших может быть поселок Боктор. В окрестностях этого населенного пункта у левого берега реки был найден катер и тело мужчины.

Спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с сотрудниками полиции ведут поиски двух пропавших людей.

ИЧ

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