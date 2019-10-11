Хабаровск спускает в Амур канализационные воды

//Общество 13+

11 октября 2019, 19:19 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске будут сливать канализационные стоки из-за реконструкции насосной станции водоотведения.

Практически все сточные воды города проходят через станцию в Березовке. Объект несколько лет находится на реконструкции, чтобы работы завершились, эксплуатацию станции придется приостановить.

Специалисты собираются остановить насосные станции с 21 по 22 октября в ночь. Но в реку сбрасываться канализационные воды будут из четырех точек. Это делается для того, чтобы рассредоточить выбросы. Каждый сутки в реку попадут до 220 тысяч кубометров воды с 21 числа, а к концу недели станция возобновит работу. Сброс неочищенных вод, соответственно, прекратится.

На руку экологии главной реки региона сыграло отсутствие крупных промышленных предприятий. В противном случае, в Амур попали бы токсичные материалы.

- По предварительному расчету предприятие за эту остановку предварительно заплатит порядка 9 миллионов рублей, - сообщил начальник производственного отдела МУП Хабаровска «Водоканал» Анатолий Догонашев.