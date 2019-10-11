Скабеева назвала ярким отказ Зеленского поговорить с ней

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11 октября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео эфира России-1

Телеведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева парировала президенту Украины. Накануне тот назвал ее опасной.

Выпад Зеленского Скабеева назвала ярким и эмоциональным. Президент Украины прокомментировал отказ телеведущей, которая хотела аккредитоваться на пресс-марафон с Зеленским. Мероприятие прошло накануне.

Отвечая на вопрос журналиста, украинский лидер сказал, что у него нет времени встречаться со Скабеевой. Возможную встречу с журналисткой он назвал опасной.

«Ярко, эмоционально, в своем стиле», — парировала Скабеева: «А что по сути? По сути получается, что президент Украины отказался с нами общаться из-за разных взглядов, полярных позиций».

Телеведущая пригласила Зеленского в Россию. Об этом сообщалось ранее.