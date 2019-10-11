Телеведущая Ольга Скабеева пригласила в Россию Владимира Зеленского

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11 октября 2019, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

twitter.com/oskabeeva

Ведущая программы на федеральном канале Ольга Скабеева пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Россию. В четверг, 10 октября, Зеленский провел многочасовую пресс-конференцию, отвечал на вопросы журналистов. Но с российскими журналистами Зеленский говорить отказался.

Ольгу Скабееву на большую пресс-конференцию украинского президента не пригласили. Российская телеведущая считает, что Зеленский поступил неправильно, отказавший приглашать ее. По мнению Скабеевой, диалог между президентом Украины и журналистами из России был просто необходим, - сообщает URA.RU.

Телеведущая публично пригласила Зеленского приехать в Москву и принять участие в программе"60 минут", которую ведет она с Евгением Поповым. Как отметила Скабеева, "президент Украины отказался общаться из-за разных взглядов, полярных позиций". "Формат нашей программы как раз предполагает дискуссию. Так и давайте поговорим — наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников?" — пояснила она свою инициативу в своем telegram-канале.

Ольге Скабеевой отказали в аккредитации на большую пресс-конференцию Зеленского. По словам замруководителя офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, в Киеве не захотели видеть на мероприятии "российских пропагандистов".