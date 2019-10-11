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11 октября 2019, 15:14 [ «Аргументы Недели», Алёна Белова ]

Праздник Покров, yandex.by

Покров Пресвятой Богородицы — православный праздник, которые все верующие отмечают 14 октября. В этот день христиане вспоминают о чуде, которое случилось в 910 году.

В княжеской России этот праздник назывался «Покров день».

Протоиерей Олег рассказывал: «по легенде, во Влахернском храме в Константинополе молящимся явилась Богородица и раскрыла свой омофор — покрывало для головы над верующими. Такое чудо стало с заступничества и спасения Высших сил для людей».

Покров Пресвятой Богородицы присущ к числу великих и значимых праздников Русской Православной Церкви. Полное название этого праздника — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. А на Украине, например, Покров называют «козацьке свято», ведь Богородица покровительствует и казакам...»

В «истории праздника Покрова» сказано: «Богородица явилась молящимся с длинной и широкой лентой в руках». На той ленте были изображены кресты. В предании говорится, что чудо произошло в X веке в столице Византии – Константинополе. В воскресенье 1 октября (14 октября – по григорианскому календарю) во Влахернской церкви происходила ночная служба. В ту ночь осады города множество местных жителей отправились искать спасения в местный храм, среди которых был и святой Андрей. Люди молили о помощи – на Константинополь напали враги. По легенде именно юродивый Андрей первый увидел чудо. В какой-то момент он поднял глаза вверх, и перед ним предстала Пресвятая Богородица. Как описывает Дмитрий Ростовский, Дева Мария вся сияла солнечным светом. Она сняла с головы сверкающее как молния покрывало и распростерла его над всеми присутствующими в храме». Вместе с юродивым происходящее смог увидеть и его ученик Епифаний. Андрей спросил у своего ученика, видит ли он знамение. На что Епифаний ему ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь!» Тем не менее, остается загадкой, что за враги вынудили людей просить защиты у Богоматери. Согласно разным историческим версиям это были либо просто «враги», либо арабы или русы. Но в истории закрепились свидетельства, которые описывали, что «волшебный покров защитил город: на море поднялась буря и уничтожила корабли врагов.» Так был спасен Константинополь. Воинственные варяги стали любопытствовать: какой же это Бог есть у греков, который способен разметать даже сильнейшее войско.

В двенадцатом веке по настоянию Андрея Боголюбского праздник Покров стал значимой частью культуры православия. «Покров» считается с того времени важнейшим православным праздником.

В православных памятках сказано: «праздник Покрова Православная Церковь празднует так же и победу силы веры и молитвы наших предков над славянским (языческим) оружием. Поэтому данный праздник имеет такое большое миссионерское значение. Он дает понимание того, что сила веры огромна и она способна решить все конфликты.

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери начали строиться в XII веке».

По мнению многих экскурсоводов, в России невероятное количество памятников архитектуры: «Одной из самых древних и красивых церквей всегда считалась церковь Покрова на Нерли. Она построена святым князем Андреем Боголюбским. По мнению историков, именно он и поспособствовал распространению традиции празднования Покрова Богородицы на Руси».

«Самые древние на Руси изображения Покрова приписываются XIV веку. Их можно увидеть на Рождественском соборе в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове. Существуют две основные иконографические традиции праздника Покрова – «суздальская» и «новгородская». В «суздальском» варианте мы видим, что Богородица распространяет свой омофор (покрывало для головы) над всеми молящимися. Она изображена перед храмом. Самый первый известный образец «суздальского» типа — это храмовая икона Покровского Суздальского монастыря». Написанное во второй половине XIV века творение сейчас можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее.









«Суздальская» традиция, foma.ru

«Новгородское» изображение икон отличается тем, что, как мы видим, омофор поддерживают уже ангелы, а не Богородица. Сама Божия Матерь изображена стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа найдена в Зверином монастыре и датируется 1399 годом. Сейчас она хранится в Новгородском музее», – рассказывает Митрополит, писатель Антоний Сурожский.









«Новгородская» традиция, foma.ru

Согласно мнению историков, «в Москве Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Василия Блаженного. На севере столицы, в Медведково, также расположен старинный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1635 году князем Дмитрием Пожарским. В центре Москвы, на Таганской улице находится действующий Покровский ставропигиальный женский монастырь».

У праздника Покрова сохранились и иные имена.

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии» справляют 14 октября. Раньше его называли по-разному:

«Первое зазимье»,

«Свадебник»,

«Третья Пречистая»,

«Засидки»,

«Обсичане»,

«День Романа Сладкопевца»,

«Покров-Батюшка».

«Перед Покровом проводится торжественное вечернее богослужение, посвященное Богородице, а днем — литургия. Во всех православных храмах читаются молитвы в честь праздника и проповеди о защите и о силе молитвы».

Праздник Покрова – своеобразная граница, отделяющая лето от холодов. Простые Покров именовали «встречей Осени с Зимой». Это название обусловлено таким предзнаменованием: «если в этот день первый иней покроет землю, то значит можно ждать холодную зиму. Снежным покровом святая сообщает людям, что слышит их молитвы. Так же крестьяне ассоциировали слово «покров» с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина должна была ходить с покрытой головой, потому что «простоволосыми» разрешалось ходить лишь незамужним особам».

Согласно православным путеводителям, у Покрова есть свои особые традиции, например:

Люди семьями ходили в храм в молитвах просить заступничества Богоматери.

В этот день в каждой избе пеклись блины. Считалось, что они являются своеобразным «утеплением» дома.

К этому дню крестьяне полностью убирали с полей и огородов урожай, делали заготовки на зиму.

Крестьяне старались присматриваться и прислушиваться к природе и по ней судили о том, какой будет надвигающаяся зима.

В этот же день начинали «обогревательный сезон» — затапливали печи, чтобы благодатное тепло праздника Покрова вошло не только в жилища, но и в сердца людей.

Открывались осенние ярмарки и торги.

К 14 октября православный народ старался привести в порядок свои жилища. В Покров Богородицы пост не соблюдается, поэтому люди готовили много вкусных угощений из нового урожая;

Чтобы дети не болели, делали несложный обряд: их выводили на порог дома и обливали водой сквозь решето или сито.»

Хорошая традиция отмечать женитьбу в праздник Покров дошла к нам из древности.

Православные священники говорят: «семья, созданная в этот день, находится под защитой у Богородицы, а значит ей не страшны никакие неурядицы. Именно поэтому многие влюбленные специально назначают венчание на 14 октября, чтобы создать крепкий и счастливый союз.

А те девушки, которым не удалось встретить свою любовь, в Покров Пресвятой Богородицы молились о скором замужестве, приговаривая такие слова:

«покрой мою бедную головку жемчужным кокошником» или «покрой сырую землю снежком и меня, молодую, платком».

Помимо обычаев и примет так же существуют так же и запреты на Покров».

Запрещено:

Работать.

Выполнять повседневные домашние дела.

Отдавать деньги, рассчитывая на их возврат.

Ругаться.

Есть поверье, что если незамужняя женщина в Покров откажет свату, она не выйдет замуж еще три года.

«Покров Божьей Матери — это светлый праздник, в который Богородица оберегает каждого верующего. Особенностью этого необычного и удивительного праздника является и то, что Богородица воздает всякому искренне просящему, а грубому и не раскаявшемуся закрывает удачу. Поэтому в день Покрова Богородицы принято помогать нуждающимся и прислушиваться к просьбам. У всех сомневающихся в существовании царствия Божьего есть возможность духовно прозреть в день Покрова Богородицы».

Поздравляем Вас со светлым праздником!

Алена БЕЛОВА