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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

В Татарстане ученые пожаловались президенту на низкую зарплату

, 12:33 [ «Аргументы Недели», ]

В Татарстане ученые пожаловались президенту на низкую зарплату
фото объединенного профсоюза КазНЦ РАН

Низкие зарплаты ученых академии наук республики Татарстан спровоцировали скандал. Научные сотрудники вышли на пикеты и забросали власти письмами. Заработок научных сотрудников ниже установленного указом Путиным.

Согласно указу Путина, научные работники должны получать минимум в два раза больше средней зарплаты по региону. В Татарстане средняя зарплата 34,2 тысячи рублей. И в этом регионе ученые должны были бы получать не меньше 68,4 тысяч.

На деле, средний заработок научных сотрудников в республике сейчас около 39 тысяч рублей. Это стало поводом для скандала. Ученые вышли на пикеты. Параллельно с этим они направили письма в адрес руководства республиканкой академии наук Мякзюма Салахова, а также в адрес президента республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как раз накануне стало известно о самых высокооплачиваемых профессиях в Татарстане. В их число вошла профессия парикмахера-стилиста. В Казани ему предлагают зарплату в 270 тысяч рублей. Об этом сообщалось ранее.

 

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