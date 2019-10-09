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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Татарстане ищут парикмахера за 270 тысяч

, 11:43 [ «Аргументы Недели», ]

В Татарстане ищут парикмахера за 270 тысяч
фото: pixabay.com

Стилист-парикмахер вошел в список самых высокооплачиваемых профессий в республике Татарстан. Рейтинг составили специалисты рекрутингового агентства. В его основу легли данные о зарплате, которую указали работодатели в объявлениях.

По данным исследователей, предлагаемая в Татарстане зарплата стилисту-парикмахеру установлена в пределах 270 тысяч рублей. Опыт работы мастера должен быть не менее 3 лет. Кроме того, у него должна быть собственная клиентская база.

В число прочих высокооплачиваемых профессий в республике вошли руководитель группы разработчиков, руководитель отдела продаж и директор по закупкам. У них предложения по зарплате колеблются в пределах 150 — 300 тысяч рублей.

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