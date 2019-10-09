В Татарстане ищут парикмахера за 270 тысяч

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9 октября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Стилист-парикмахер вошел в список самых высокооплачиваемых профессий в республике Татарстан. Рейтинг составили специалисты рекрутингового агентства. В его основу легли данные о зарплате, которую указали работодатели в объявлениях.

По данным исследователей, предлагаемая в Татарстане зарплата стилисту-парикмахеру установлена в пределах 270 тысяч рублей. Опыт работы мастера должен быть не менее 3 лет. Кроме того, у него должна быть собственная клиентская база.

В число прочих высокооплачиваемых профессий в республике вошли руководитель группы разработчиков, руководитель отдела продаж и директор по закупкам. У них предложения по зарплате колеблются в пределах 150 — 300 тысяч рублей.