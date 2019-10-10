Москалькова объяснила необходимость запрета смертной казни

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во Всемирный день борьбы со смертной казнью объяснила, для чего обществу необходим мораторий на смертную казнь.
Омбудсмен отметила, что запрет на смертную казнь способствует правовому развитию общества и позволяет несправедливо осужденным заключенным обжаловать приговор, передаёт РИА Новости.
«Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован», - написала Москалькова в соцсети.