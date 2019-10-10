Почему врачи и медсестры увольнялись. Минздрав обнарушил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина на Каширке

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10 октября 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Комиссия Минздрава выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Скандал вокруг онкоцентра на Каширке набирает обороты после того, как несколько врачей заявили об увольнении.

Прошлым летом в июне в онкоцентре появился новый руководитель - Светлана Варфоломеева. Сотрудники НИИ вскоре объявили, что готовы увольться с работы в полном составе, если в учреждении не сменят нового директора Варфоломееву.

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина рассказала, что в письме было сказано, что в отделении сложилась "практика высокого уровня", а новый директор Светлана Варфоломеева хочет ее нарушить, разрушить или как-то испортить.

В ходе проверки все врачи провели обходы, тщательно изучили истории болезней — как больных, которые лежали до прихода Варфоломееевой, так и новых. По словам Байбариной, выявлены серьезнейшие нарушения, - сообщает РИА Новости.

В Минздраве увольнение медиков назвали грубым нарушением врачебной этики.

Главный внештатный специалист - детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал, что сейчас в онкоцент пришли шестеро врачей. По его словам, сегодня вместо ушедших работает четыре врача новых, и специалисты из клиники Российского университета с большим стажем и из центра Димы Рогачева.