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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Зюганов прокомментировал перспективы развития здравоохранения

, 17:06 [ «Аргументы Недели», ]

Зюганов прокомментировал перспективы развития здравоохранения
Пресс-конференция, посвященная обсуждению нового бюджета РФ

8 октября на пресс-конференции, посвященной обсуждению нового бюджета РФ, лидер КПРФ ответил на вопрос «АН» о том, как будут решаться проблемы здравоохранения.

Геннадий Андреевич рассказал, что его потрясает позиция правительства по данному вопросу: «Столько денег, сколько есть сегодня в РФ, за последние 30 лет не было никогда. Золотовалютные резервы – 530 млрд. долларов, а когда дефолт случился, было всего 8. Нечем было платить стипендии в сентябре 1998г. Баррель нефти – в среднем 62 доллара, а раньше, стоил в среднем 12 долларов. Сейчас профицит бюджета сколько у нас - два лишним триллиона?! Так почему же они у нас лежат в банках почти под нулевые проценты? С какой стати, зачем это делается? Благосостояние сейчас 8 трлн., к концу года будет 10, а в плане нового бюджета будет 16. Доходная часть почти сопоставима с расходной. Так возьмите отсюда 30 %, вложите в здравоохранение, науку, образование, и вы получите колоссальный эффект!».

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В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

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