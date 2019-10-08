Колокольцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана

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8 октября 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

МВД.РФ

В Москве прошло заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы взаимодействия по линии предварительного следствия и в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Реализация решений, принятых Объединенной коллегией, вносит заметный вклад в стратегию и тактику противодействия транснациональной преступности, оздоровление криминальной ситуации на территории Российской Федерации и Республики Таджикистан», - отметил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Колокольцев также подчеркнул, что выполнение подписанного три года назад Протокола о взаимодействии между следственными подразделениями приносит конкретные результаты: «Своевременная помощь таджикистанских коллег способствовала завершению расследования уголовного дела по обвинению в бандитизме шести участников организованной вооруженной группы, сформированной, преимущественно, из граждан Республики Таджикистан. На счету банды серия разбоев и грабежей, совершенных на территории московского региона в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года». Об этом сообщает сайт МВД.РФ.