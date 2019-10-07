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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик

На сайте Change.org создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик. Петиция адресована послу Ирана в России.  Юлию Юзик 2 октября в номере одного из отелей Тегерана задержали сотрудники Комитета Стражей Исламской Революции. Пять суток о ней нет никакой информации.

Один звонок ей разрешили сделать маме. Юлия рассказала, что сидит на полу в камере, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, и ей грозит 10 лет тюрьмы.

С тех пор на связь Юлия больше не выходила. Ей не позволяют встретиться с представителями российского МИДа. Ее содержат в камере, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Ее допрашивают вот уже несколько дней без адвоката.

"Нынешняя ситуация вокруг нее - молчание представителей иранского МИДа, заключение Юлии под стражу без информирования Консульства РФ, долгое содержание под стражей для «дачи объяснений» без допуска Консула РФ и адвоката - напоминает абсурд", - говорится в петиции.

Юлия Юзик - известный журналист, писатель, мама четверых несовершеннолетних детей.

ИЧ

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