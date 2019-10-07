//Общество 13+

7 октября 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Грета Тунберг на саммите ООН, globallookpress.com, © Kay Nietfeld

Выступление Греты Тунберг на саммите ООН породило множество споров. Кто-то считает, что за ней стоят крупные организации и политические объединения. Расскажем о том, как ещё известные дети были замешаны в политических играх.

Грета Тунберг – шведская 16-летняя экоактивистка, всколыхнувшая мир своим политическим выступлением 23 сентября на саммите ООН по климату. Грета обвиняла мировое правительство в полном бездействии относительно вопроса глобального потепления и других проблем экологии. Сейчас она стала иконой экологического протеста в мире: юная девушка с синдромом Аспергера, селективным мутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством обвиняет промышленность, бизнес и политику в испорченном для нового поколения будущем. Неудивительно, что её выступление получило массу одобрительных комментариев от лидеров мнений, политиков и людей, не обделённых популярностью. Многие из них действительно поддерживают позицию Греты, но кто-то таким образом просто решил пропиариться на актуальной теме. Она выражала позицию детей, которые уже родились в условиях глобальной экологической катастрофы. Но так ли все просто, и не является ли это срежиссированным политическим представлением, агитацией?

«Вы не оправдываете наших ожиданий. Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты! И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. И все, что вас волнует, — это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете!», – с такими словами Грета выступала на саммите ООН.

Однако некоторые эксперты считают, что за Гретой Тунберг стоят лоббисты, продвигающие идеи крайне-левого движения. Бытуют мнения, что позицией юной девушки воспользовались, преследуя более приземлённые цели. Среди них может быть и точечный подрыв экономик некоторых стран, и пиар «прогрессивной» Швеции, и даже банальная отмена частной собственности на массовое производство. Плановая экономика, монополизация производства, государственное регулирование финансов. И речь идёт уже не об агитации за спасение человечества, а о преследовании сугубо политических целей. Американский писатель-консерватор Динеш Д’Суза, который, правда, испытывает правые настроения, так высказался о выступлении Греты:

«Дети — особенно нордические белые девочки с косами и красными щеками — часто использовались нацистской пропагандой. Старая техника Геббельса! Похоже, что сегодняшние прогрессивные левые все еще учатся игре у более ранних левых в 1930-х годах»

Вся эта ситуация напоминает возвращение моды на использование детей в политических целях, моды, которая, казалось бы, должна была отступить с окончанием холодной войны. Ведь самыми выдающимися примерами политизированности детских выступлений, продвигающих интересы целых стран, были выступления двух девочек: Саманты Смит и Кати Лычевой. Они, будучи детьми, стали воплощением агитации, пропагандирующей идеи мировых держав, СССР и США. Но тогда это можно было расценить, как грамотные политические решения нацеленные против начала новой мировой войны, а сейчас властные структуры попросту вступили в борьбу с бизнесом.

Саманта Смит стала известна благодаря тому, что она написала письмо, адресованное Юрию Андропову.

В письме она поздравляла его с избранием на пост генерального секретаря ЦК КПСС и параллельно просила не развязывать ядерную войну с США. Удивительно, но Андропов ответил на это письмо и пригласил девочку приехать с визитом в СССР для того, чтобы она убедилась в безобидности коммунистического строя. Выдержка из письма Андропова убеждала:

«Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам, лучше всего — летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы — в Артеке на море. И сама убедишься: в Советском Союзе все — за мир и дружбу между народами».









Саманта Смит, aeslib.ru

Саманта и её родители приняли приглашение и приехали в СССР. Здесь она стала послом доброй воли и, что неудивительно, столкнулась с политической агитацией. К её приезду в лагере Артек были проведены косметические ремонтные работы, девочку поселили с другими детьми, самой Саманте выдали форму советского пионера. Руководство лагеря старалось сделать все, чтобы девочка испытывала исключительно комфорт и удовольствие. Также она посетили и Москву, и Ленинград, где её постоянно возили показывать достопримечательности, тесно связанные с историей и достоинствами нашей страны.

Саманта очень много общалась с журналистами, и именно в этом общении заключалась главная задача её поездки, о чем она сама могла и не догадываться. Для США важно было показать миру, что американское правительство открыто, готово к мирному диалогу и сосуществованию. У СССР появился отличный шанс доказать, что страна не уступает уровню западного прогресса, что люди в стране живут «хорошие», а Андропов не побоялся снизойти до общения с ребёнком. Это было обоюдно выгодным визитом американского ребёнка в страну советов, который пусть и не сплотил державы, но помог провести весьма успешную агитацию мирного диалога капиталистов и коммунистов.

Ещё одним примером политического использования детей в погоне за весьма корыстными целями на мировой арене может послужить ответная мера СССР. Такой ответной мерой стала Катя Лычева, девочка, которая отправилась из СССР в США с «миссией мира».

После гибели Саманты Смит в авиакатастрофе в 1985 году, организацией «Дети как миротворцы» была вынесена на рассмотрение инициатива аналогичного визита ребёнка, но уже со стороны коммунистов. Американское правительство дало согласие, но поставило ряд условий, среди которых например было то, что девочка от СССР не должна быть старше чем Саманта.









Екатерина Лычева, zagopod.com

Фактически в СССР был проведён конкурс кандидатов и среди нескольких тысяч детей была выбрана Екатерина Лычева, которая и отправилась в США. В ходе своей поездки по стране с пропагандой мира она посетила несколько крупных городов и стратегических центров, среди которых например были:

• Сан-Франциско

• Нью-Йорк

• Вашингтон

• Центр управления полетами НАСА

• Штаб-квартира ООН

Также она встретилась с президентом Соединённых Штатов Рональдом Рейганом, чего не удалось сделать Саманте: Андропов сослался на свою занятость. В странствиях Кати политический подтекст читался явно и намного более четко, чем в истории с Самантой. Она абсолютно честно принимала участие в политической агитации, за ней стояли вполне конкретные организации и объединения, правительство СССР. И пусть в случае с Катей не вышло создать такую же искреннюю историю, однако это было всего лишь ответной мерой. И гонка детских визитов, кажется, намного лучше, чем гонка вооружений.

Известны и другие примеры использования детей в политике. Например, в США полноценная семья и наличие детей очень сильно повышают одобрение политика в обществе, сглаживают его имидж. Именно поэтому во время предвыборной кампании кандидаты очень часто стараются как можно чаще появляться в свете со своей женой и детьми: банальная попытка проиллюстрировать семейные ценности, которые якобы поддерживает кандидат. Такую тактику использовал Дональд Трамп во время президентских выборов в США. Однако все это лишь слегка затрагивает детей, в то время, как история с Гретой Тунберг доказывает, что мода на эксплуатацию детской невинности в политике, кажется, возвращается.

Даже если политика сподвигли благие намерения, нельзя всегда жить в парадигме «цель оправдывает средства». Прибегать к скрытому насилию над взглядами ребёнка – не тот ресурс, который необходимо использовать, чтобы в чем-то победить. Хочется верить, что в истории с Гретой не было чьего-то корыстного умысла.

Андрей СУРОВЦЕВ