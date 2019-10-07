Что будет, когда роботы отберут у нас работу?

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7 октября 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

По официальным данным, безработица в США достигла самого низкого за 50 лет уровня - 3.5% при фактическом отсутствии роста заработной платы - 0% месяц к месяцу. Для экономики Соединенных Штатов последних лет и то и другое нехарактерно. Некоторые аналитики отмечают, что это может быть последствием цифровизации.

Как сообщает телеграм-канал "Экономика цифровой эры", оказалось, что автоматизация рабочих мест в Штатах сказывается на рынке труда неожиданным образом: сотрудники, опасаясь сокращения, готовы идти на сокращение своих зарплатных амбиций и в отдельных случаях даже на снижение заработной платы, несмотря на пока еще устойчивые темпы роста экономики США.

"Ранее некоторые экономисты стали высказывать точку зрения, что именно цифровизация ведет к усилению дефляционных процессов, охвативших весь мир, поскольку деятельность маркетплейсов и агрегаторов повсеместно оказывает давление на цены, при этом платформы забирают большую часть маржи у производителей товаров и услуг, снижая ликвидность в рынке. Это, в свою очередь, приводит к снижению реальных доходов населения.

Так, например, очередной жертвой дефляции в сентябре этого года стала Южная Корея (- 0.4%), дефляция в этой стране зафиксирована впервые в истории. Россия, как уже очевидно, тоже попала в «дефляционную воронку» - инфляция в стране ушла значительно ниже таргета Центробанка, дефляция в России в сентябре составила -0.2%.

Это дает основания экономистам предполагать, что следующий мировой кризис (его ожидают уже в следующем году) окажется именно дефляционным. Это будет первый такого рода мировой экономический кризис в истории", - считают авторы канала.