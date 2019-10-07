Синоптик: в понедельник ожидаются неустойчивые погодные условия

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7 октября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей в понедельник. По его словам, будет облачная, но с неустойчивыми прояснениями и снегом погода.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом", - передаёт его слова РИА Новости.

Эксперт сообщил, что максимальная температура воздуха составит от +3 до +5 градусов в Москве и от +1 до +6 в области. Он отметил, что среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4 градуса.

Синенков добавил, что ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление - 744 мм рт. ст. Он считает, что осадков выпадет немного, около 1 мм.