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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Коллега актрисы Марины Куклиной назвала причину ее смерти

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Коллега актрисы Марины Куклиной назвала причину ее смерти
фото: соцсети

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась от онкологии. Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Ее коллега Римма Зюбина сообщила, что Марина несколько лет боролась с раком.

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"Все надеялись на чудо, выздоровление", - отметила Зюбина. По ее словам, Куклина "была искренним и хорошим человеком, была звездой, абсолютно невероятная", – передает РБК.

Супруг актрисы режиссер Андрей Май-Малахов написал в Facebook: прощание с Мариной Куклиной состоится во вторник, 8 октября, в Киевском театре юного зрителя на Липках.

Марина Куклина известна по ролям в российских и украинских сериалах "Возвращение Мухтара – 5", "Пес" "Анна Герман".

Напомним, Федерация хоккея России (ФХР)  сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна. Спортсмен скончался в возрасте 29 лет от онкологического заболевания. 

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