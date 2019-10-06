//Общество 13+

6 октября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/smirnovprotopope

Православный священник, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов пристыдил женщин, сделавших аборты. Протоирей Дмитрий Смирнов ведет на телеканале "Союз" передачу "Беседы с батюшкой". В время эфира одна из телезрительниц призналась что ей пришлось прервать беременность по медицинским показателям.

По словам женщины, врачи сказали ей, что беременность при варикозе полностью противопоказана. Она сделала аборт из-за варикоза и поинтересовалась у батюшки, является ли это грехом. "Есть такие якобы христиане. Убивают собственных детей, а потом спрашивают – грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет", - ответил священник.

Отец Дмитрий сравнил аборт с убийством человека, который идет по улице с палочкой и одышкой. Смирнов назвал русский народ убийцами из-за абортов. Он убежден, что медицинские противопоказания не должны быть причиной для прерывания беременности. Священник сравнил риски для женского здоровья с рисками военного, уходящего на фронт.

"Если птица жертвует собой, чтобы спасти птенца, а человек, высокоорганизованное млекопитающее, он его убивает... Кто он после этого... И врач, который к этому склоняет", — высказал протоирей.