В Хабаровском крае возобновилась практика закупки у населения излишков урожая

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6 октября 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вторую неделю овощеводы Хабаровского края сдают в «Плодоовощи» свою продукцию. У дачников, конечно, в этом году урожай не велик, много посадок смыло водой, однако и среди них нашлись желающие поделиться, конечно, не безвозмездно, частью урожая.

К примеру, владелец крестьянско-фермерского хозяйства, завершающий выкапывать картофель в эти дни, чьи поля расположены в Комсомольском районе в посёлке Молодёжный. Из Амурского района уже поставили заготовительной конторе капусту сорта «Колобок». Её вырастили в посёлке Эльбан.

– К сожалению, из-за наводнения многие сельхозпроизводители смогли собрать лишь половину от запланированного урожая, а кто-то и вовсе остался без него, не говоря уже о каких-то излишках, которые можно было бы продать нам. Поэтому мы решили не ограничиваться только Комсомольским, Солнечным и Амурским районами, а готовы скупать сельхозпродукцию на юге Хабаровского края. Уже поступила заявка из района имени Лазо. Фермеры из села Полётное готовы поставить нам 20 тонн картофеля. На очереди сельхозпроизводители села Черняево, они сдадут 15 тон, – рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

Предприятие является единственным муниципальным поставщиком местных продуктов питания в детские сады, школы и высшие учебные заведения Комсомольска-на-Амуре. Действует оно совместно с Хабаровским краевым сельскохозяйственным фондом, который и выделяет средства на закупку овощей у населения.

– Наша задача не просто накормить детей, а накормить их качественными и безопасными продуктами. Китайские товары не всегда соответствуют этим требованиям, поэтому мы планируем со временем полностью перейти на доморощенные овощи. Подсчитано, что до следующего урожая детским учреждениям г. Комсомольска-на-Амуре нужно почти 500 тон овощей, и мы готовы им их предоставить, – подчеркнул Максим Аликин.

В следующем году предприятие намерено заняться закупкой у местных фермеров мяса. Ведь качество поставляемого в Хабаровский край этого вида продукта также находится под вопросом. Зачастую под ярлыками «Произведено в России» кроется фальсификат, утверждает Аликин.

К сожалению, не всегда дошкольным и школьным учреждениям удаётся получить добросовестных поставщиков продуктов питания. По закону, кто выиграл в торгах (предложил меньшую цену), тот и получил тендер.

– Это неправильно. В поставках продуктов для детского питания должен участвовать единый оператор, причём муниципальный, который должен регулировать закупки у малого и среднего предпринимательства.

Реальное качество

Не секрет, что под видом местных картофеля, капусты, огурцов, моркови и так далее, зачастую нам предлагают китайские. На них ведь не написано – кто их выращивал и что при этом добавлял. Даже, поговаривают, на ярмарках выходного дня можно нарваться на подлог.

– Мы закупаем урожай у реальных местных производителей. Владельцы крестьянско-фермерских хозяйств обязательно предоставляют нам свои документы, а держатели личных подсобных хозяйств – справки из муниципального образования с подтверждением о наличии земли под выращивание овощей. К тому же, качество огородной продукции подтверждают специалисты, которые выдают поставленным в заготовительную контору овощам сертификаты, – уточнил руководитель заготовительной конторы.

Многие поставщики, по словам Аликина, сделали заявки ещё весной. И это для овощеводов очень удобно, ведь им проще рассчитывать сколько чего следует сажать. Теперь производители знают, осенью им не нужно будет переживать за сохранность своего урожая и за сбыт. Не нужно торговать у обочин дорог или ездить в город в надежде, что кто-нибудь купит плоды его труда. Ведь крупные торговые сети не ждут огородников с распростёртыми объятьями.

Подобно компании «Плодоовощи» в Хабаровском крае работает ещё шесть предприятий-операторов, которые в районах скупают у жителей сельских поселений картофель, овощи, мёд и другую продукцию.

Рождённые в СССР, вероятно помнят, практика скупки сельхозпродукции существовала в советские времена, но была благополучно забыта.

Тогда заготовительные конторы принимали от населения овощи, дикоросы, пушнину, грибы, организовывали продажи в магазинах и торговых сетях. Сегодня мы возобновляем такую практику. Деньги на эту работу выделяются через краевой сельскохозяйственный фонд, подтвердили специалисты АНО «КСФ».

Михаил СВЕТЛОВ