После утечки данных клиентов Сбербанк перевыпустил карты

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о перевыпуске банковских карт после утечки данных клиентов финансовой организации. Греф уверяет, что украденная информация о клиентах Сбербанка не публиковалась в открытом доступе.
Банкир призвал клиентов не волноваться. Он подчеркнул, что угрозы незаконного списания средств со счетов не было. "Мы контролировали каждую операцию, поэтому никакой опасности средствам клиентов не было", — пояснил Греф и извинился за неприятный инцидент.
В эфире телеканала "Россия 1" глава Сбербанка пояснил: "Данные находятся у нас и ещё в трёх источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего".
Кражу данных уже раскрыли. По словам Грефы, это удалось сделать в считанные часы, оперативно. В утечке данных подозревают 28-летнего сотрудника банка, который был уволен с должности руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка. У менеджера был доступ к базам данных клиентов, сведения он пытался украсть "в корыстных целях".