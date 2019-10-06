После утечки данных клиентов Сбербанк перевыпустил карты

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6 октября 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о перевыпуске банковских карт после утечки данных клиентов финансовой организации. Греф уверяет, что украденная информация о клиентах Сбербанка не публиковалась в открытом доступе.

Сбербанк: найден виновник утечки данных из клиентской базы

Банкир призвал клиентов не волноваться. Он подчеркнул, что угрозы незаконного списания средств со счетов не было. "Мы контролировали каждую операцию, поэтому никакой опасности средствам клиентов не было", — пояснил Греф и извинился за неприятный инцидент.

В эфире телеканала "Россия 1" глава Сбербанка пояснил: "Данные находятся у нас и ещё в трёх источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего".

Кражу данных уже раскрыли. По словам Грефы, это удалось сделать в считанные часы, оперативно. В утечке данных подозревают 28-летнего сотрудника банка, который был уволен с должности руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка. У менеджера был доступ к базам данных клиентов, сведения он пытался украсть "в корыстных целях".