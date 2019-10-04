Шутник Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире

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4 октября 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Арнольд Шварценеггер со скриншота youtube-видео

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что в России живут самые красивые женщины. Вопрос был задан на одном из форумов, который проходил в Санкт-Петербурге. Проявленный интерес носил провокативный характер. Шварценеггер согласился. Но он известен умением шутить и говорить с сарказмом.

Точный ответ Шварценеггера звучит достаточно дипломатично. Его спросили, согласен ли он с мнением, что россиянки обладают самой выдающейся внешностью.

«Это выражение справедливо и не случайно», — отметил Арнольд Шварценеггер. А потом добавил: «Все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные».

На слова звезды Голливуда можно было бы легко купиться, если бы не одно но — его страсть к шуткам. Они не обязательно бывают смешными, чаще, скорее, забавными. Но утверждения Шварценеггера часто бывают лукавыми.

В 2005 году корреспондент АН взял у тогда еще губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера небольшое интервью. Свой ответ актер-политик начал с уверений, что он впервые разговаривает с журналистом из России. Тогда показалось, что этого не может быть. Потому что в Соединенных Штатах есть корпункты нескольких СМИ. Корреспонденты других изданий не могли не общаться с Шварценеггером.

Спустя пару лет выяснилось, что это действительно была шутка. На нее «купился» корреспондент одного из федеральных российских телеканалов. Он взял интервью у Шварценеггера. Анонсируя разговор, журналист заявил, что он был «первым россиянином, с которым разговаривал Арнольд».

Если про русских женщин звезда Голливуда тоже пошутил, тот соль этой шутки может скрываться в том, что во всех странах мира мужчины считают своих женщин самыми красивыми.