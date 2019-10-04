Спикер ЗСК дал комментарий по проекту федерального бюджета

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4 октября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Слушания состоялись в Москве в Совете Федерации, их провела спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В обсуждении участвовали председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научного и экспертного сообщества.

- Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, бюджет является основным инструментом достижения национальных целей развития, а значит, повышения уровня жизни граждан, – сказала Валентина Матвиенко, открывая работу.

Председатель Совета Федерации добавила, что этот тезис подтверждается характеристиками рассматриваемого документа. В частности, федеральным бюджетом предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, демографию, экологические программы.

Основные параметры главного финансового документа государства представил первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что бюджет сбалансирован и является профицитным на все три года. Главным приоритетом при его формировании стала социальная ориентированность.

По оценке министра, только в 2020 году на социальную сферу будет направлено более 36 процентов от общего объема расходов. Первостепенная задача - финансирование здравоохранения. Дополнительные средства направят на строительство новых онкологических центров, переоснащение сердечно-сосудистых центров. В рамках трехлетнего бюджета Правительством также разрабатывается программа по модернизации первичного звена здравоохранения, на реализацию которой планируется выделять ежегодно 50 миллиардов рублей. Кроме того, увеличивается объем финансирования на закупку и обеспечение граждан лекарственными препаратами, в первую очередь, относящимися к категории жизненно важных.

Свое мнение по итогам обсуждения проекта федерального бюджета выразил глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

По его словам, парламентские слушания в Совете Федерации предваряют ту работу над созданием региональных бюджетов, которая сейчас ведется в каждом субъекте Российской Федерации.

- Здесь мы имеем возможность «сверить часы», выстроить общую систему приоритетов. Проект бюджета Краснодарского края, который мы вскоре будем рассматривать и выносить на всеобщее обсуждение, должен повторить принципы федерального. То есть быть сбалансированным по доходам и расходам, а также социально ориентированным. При этом он должен являться бюджетом развития, в нем должны быть заложены возможности ускоренного роста всех отраслей экономики и территорий края. Это является непременным условием успешной реализации приоритетных национальных проектов - задачи, которую перед нами поставил Президент, - добавил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что в ходе недавнего совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев положительно оценил темпы реализации в крае национальных проектов, которые опережают российские регионы в среднем на 10 процентов. В крае уже полностью завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хорошие темпы освоения средств по проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Демография», «Образование», «Международная кооперация и экспорт». По итогам 8 месяцев 2019 года освоение средств по нацпроектам достигло 55 процентов. Депутаты ЗСК и отраслевые министерства и ведомства администрации Краснодарского края постоянно контролируют процесс реализации программ.

- Нацпроекты – это повышение уровня и качества жизни кубанцев, это новые социальные программы и возможности, которые так ждут наши избиратели. Органы исполнительной и законодательной власти Кубани ставят решение этих задач во главу угла, - подчеркнул Юрий Бурлачко.