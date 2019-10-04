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4 октября 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и автомобиля Mercedes-Benz в подмосковных Химках. ДТП произошло около 10:30 мск на улице Пожарского.

ЦОДД предупредил о пробках в Москве на выездах из столицы

Представители ГУ МВД России по Московской области рассказали, что автомобиль Mercedes двигался по второстепенной дороге и не уступил двигавшемуся по главной дороге микроавтобусу "Газель", в результате произошло столкновение.

По предварительным данным, серьезных травм у пострадавших в результате аварии нет.

В ЦОДД сегодня предупредили о возможном увеличении ДТП в Москве из-за сложных погодных условий (в столичном регионе моросит дождь) и из-за увеличения в пятницу машин на дорогах.