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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Маршрутка столкнулась с машиной "Мерседес" в Химках, есть пострадавшие

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Маршрутка столкнулась с машиной "Мерседес" в Химках, есть пострадавшие
фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении  маршрутки и автомобиля Mercedes-Benz в подмосковных Химках. ДТП произошло около 10:30 мск на улице Пожарского.

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Представители ГУ МВД России по Московской области рассказали, что автомобиль Mercedes двигался по второстепенной дороге и не уступил двигавшемуся по главной дороге микроавтобусу "Газель", в результате произошло столкновение.

По предварительным данным, серьезных травм у пострадавших в результате аварии нет.
В ЦОДД сегодня предупредили о возможном увеличении ДТП в Москве из-за сложных погодных условий (в столичном регионе моросит дождь) и из-за увеличения в пятницу машин на дорогах.

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