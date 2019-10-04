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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Хотела сарказма, а получилась правда": в Сети высмеяли реакцию Тунберг на слова Путина о ней

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

"Хотела сарказма, а получилась правда": в Сети высмеяли реакцию Тунберг на слова Путина о ней
Фото: Instagram

В Сети высмеяли реакцию шведской эко-активистки Греты Тунберг на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что она добрая девочка, но не осознаёт всю сложность и многообразие современного мира. 16-летняя школьница написала в Twitter: "Добрая, но плохо информированная девочка".

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Пользователи согласились с мнением президента. По их словам, девочка хотела пошутить, а получилась "полная правда".

Они считают, что аккаунт ведётся не от имени Тунберг, а от стоящих за ней компаний и предпринимателей, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Пользователи отменили, что у эко-активистки слишком много свободного времени для школьницы. Также они возмущены повышенным вниманием к подростку, который только говорит о проблемах:

"что делает эта девочка для экологии? говорит про экологию. а делает что? говорит".

"Пора ей в школу вернуться. А то нашла синекуру, лишь бы не учиться. Таких Грет миллионы".

"Интересно: рассказывали этой девочке как именно создаются все те предметы, которые она надевает на себя, на которых сидит, по которым ходит, откуда электричество".

БА

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Политика

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

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