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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты выяснили, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты выяснили, какая зарплата нужна россиянам для полного счастья
фото: pixabay.com

Эксперты одноного из сервисов по поиску работы провели опрос среди россиян о том, какая зарплата нужна человеку, чтобы быть счастливым. Результаты показали, что каждый регион мечтает о своём денежном вознаграждении.

Так, например, в Москве, респонденты хотят получать 212 тысяч рублей в месяц, далее идут жители Владивостока - 205 тыс. руб., не отстают от него и жители Ростова-на-Дону, им для счастья нужно 200 тысяч, передаёт РИА Новости.

А вот у жителей Санкт-Петербурга запросы поскромнее, там хотят получать около 165 тыс. рублей. Меньше всего денег просят в Кирове и Оренбурге, им достаточно для полноценной жизни - от 115 до 120 тысяч руб.

Статистика показала, что среднестатистический россиянин готов зарабатывать не менее 161 тыс. руб., чтобы вести счастливый образ жизни.

Также людям до 25 достаточно 118 тыс. руб., а вот от 25 лет и старше хотят от 159 тыс. руб. и выше, но не менее 172 тысяч рублей. Отмечается, что женщинам нужно почти на треть меньше денег, чем мужчинам - 138 тыс. и 181 тыс. рублей соответственно.

Опрос проводился сервисом по поиску работы Superjob. В исследовании приняли участие 2,5 тысяч респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах.

БА

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