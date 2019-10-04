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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Синоптики предупреждают: на следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики предупреждают: на следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода
фото: pixabay.com

Специалисты центра погоды "Фобос" предупреждают москвичей о ноябрьских холодах на следующей неделе. По словам синоптиков, уже в пятницу в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт.

В последующие дни похолодание будет усиливаться, а его пик придется на начало следующей недели. Столбики термометров будут показывать плюс 4-5 градусов. В грядущее воскресенье вероятность снега составит 30 процентов, а в понедельник – 60 процентов, передает Агентство городских новостей "Москва".

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ЕТ

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