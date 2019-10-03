Из Хабаровского края уехало рекордное число жителей

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3 октября 2019, 21:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Отток населения из Хабаровского края – острейшая проблема региона. За последний неполный десяток лет оставаться в крае хотят все меньше граждан. Самым массовым «хабаровский исход» оказался в 2018 году.

В отделе статистики населения и здравоохранения сообщили, что количество приезжающих в регион не может изменить печальную тенденцию – край пустеет. С 2011 по 2018 годы в дальневосточный субъект прибыло 425 372 человека, а покинули край 444 505 человек. Число умерших при этом превышает число новорожденных. В прошлом году депопуляция населения равнялась 1898 жителям. Пик оттока граждан пришелся именно на 2018 год – в этот период из края уехали 19 333 человек.

Помимо оттока населения и снижения рождаемости, в регионе наблюдается еще одна неблагоприятная тенденция – здесь число абортов на 6% выше, чем в среднем по России.