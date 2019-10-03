В ЗСК обсудили вопрос присвоения Армавиру почетного звания

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3 октября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание, на котором рассмотрели вопрос присвоения Армавиру почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести».

В его обсуждении приняли участие депутаты ЗСК, заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Татьяна Сигидина, глава и председатель Думы города Армавира Андрей Харченко и Александр Поляков, члены экспертно-консультативного совета при профильном комитете краевого парламента, представители ветеранских организаций Армавира, ученые-историки КубГУ, госархива края, Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.

В своем выступлении Юрий Бурлачко напомнил, что в декабре 2018 года по инициативе губернатора в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны Законодательным Собранием был принят закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края». Он предусматривает возможность присвоения почетных званий «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».

- С момента принятия этого закона уже два наших города, Темрюк и Крымск, обрели это высокое звание. Сейчас с инициативой о присвоении почетного звания «Город воинской доблести» выступили Совет ветеранов, общественные организации и жители муниципального образования город Армавир. Эту инициативу поддержали и руководители муниципалитета, – сказал спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что в соответствии с краевым законом, рассмотрение поступившего в Законодательное Собрание Краснодарского края ходатайства о присвоении почетного звания осуществляется в течение 60 дней со дня его поступления и далее направляется в краевой организационный комитет «Победа» для согласования.

По словам главы Армавира Андрея Харченко, город внес немалую лепту в разгром фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Он был опорным стратегическим пунктом на Северном Кавказе, имея мощную промышленность и железнодорожный узел. Защитники Армавира отчаянно сражались. Армавирско-Майкопская оборонительная операция длилась 11 дней и сыграла большую роль в остановке противника на пути к майкопским и черноморским нефтяным запасам. Из Армавира ушли на фронт порядка 30 тысяч горожан, 12 тысяч из них не вернулись домой, более шести тысяч мирных жителей были замучены фашистами в период оккупации. Особое место в обороне и защите города заняли выпускники Армавирской летной школы, участники партизанского отряда. Героями Советского Союза стали 20 уроженцев Армавира.

Замдиректора департамента внутренней политики Татьяна Сигидина отметила, что подвиг жителей Армавира во время Великой Отечественной войны, как и всего советского народа неоспорим. Поэтому он заслуживает высокого звания «Город воинской доблести».

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань обратил внимание, что армавирцами была проделана большая работа по сбору исторических документов, доказывающих мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в Великой Отечественной войне.

По его мнению, важно, что при подготовке материалов для присвоения почетного звания в муниципалитетах молодежь проявляет повышенный интерес к поисковой и исследовательской деятельности. Таким образом выходит на новый уровень патриотическое воспитание.

В ходе обсуждения заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета Валерий Касьянов сделал ряд предложений по усилению военно-патриотического воспитания в регионе. Среди них было пожелание создания в краевом центре «галереи» городов и станиц, удостоенных почетных званий, а также рекомендация научным сотрудникам по актуализации исторических документов, связанных с периодом Великой Отечественной войны, и роли в ней как кубанских населенных пунктов, так и мирных жителей.

Спикер ЗСК поддержал идею создания в Краснодаре галереи воинской славы населенных пунктов Кубани и необходимость актуализации научных исследований.

- Общеизвестно, как только народ забывает об ужасах прошедшей войны, нужно готовиться к следующей. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы память об этой войне жила и передавалась из поколения в поколение, – считает Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения было принято решение направить материалы в оргкомитет «Победа».