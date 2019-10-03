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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Новый самолёт МС-21 экстренно приземлился в подмосковном Жуковском

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Новый самолёт МС-21 экстренно приземлился в подмосковном Жуковском
фото с сайта Кремля

Новый российский самолет МС-21 в четверг, 3 октября, выполнял экспериментальный полет и экстренно приземлился в подмосковном Жуковском. На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа. Посадка произошла успешно.

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Никто в результате авиапроисшествия не пострадал.

Новейший российский самолет проходит испытания в ЛИИ имени Громова. Согласно информации РЕН ТВ, во время экспериментального полёта у МС-21 произошёл сбой в работе шасси. Перед посадкой самолет уходил на второй круг для выработки топлива.

Самолёт МС-21 — новая модель российского среднемагистрального пассажирского авиалайнера.
В конце августа МС-21 был представлен на авиасалоне МАКС в Жуковском. Самолет впервые поднялся в воздух перед широкой публикой. За полетом наблюдали президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

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