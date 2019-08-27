В сети опубликовано видео, как новейший российский узкофюзеляжный самолет МС-21 во вторник, 27 августа, впервые поднялся в воздух на авиасалоне "МАКС-2019". Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня открыли 14-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019".

Путин и Эрдоган выступили на открытии Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019»

Путин вместе с главой Турции совершил осмотр экспозиции. Они поднялись на борт российского гражданского самолёта МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера.

МС-21 впервые поднялся в воздух перед широкой публикой, - сообщает ТАСС. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.

По данным производителя самолета компании "Иркут", скорость самолета составила до 400 км/ч, а высота полета - до одного километра.

Всего на "МАКС-2019" демонстрируются три самолета МС-21, один из них - с отделкой салона.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" - перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.