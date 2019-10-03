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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Авиаэксперт объяснил, почему иностранные пилоты угрожают безопасности страны

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Авиаэксперт объяснил, почему иностранные пилоты угрожают безопасности страны
Фото: pixabay.com

Правительство России внесло в Государственную Думу документ, направленный на продление сроков, в течение которых российские авиакомпании смогут брать на работу пилотов-иностранцев. Авиаэксперты, в свою очередь, рассказали, почему российские пилоты не могут вырасти в должности.

В эфире НСН специалисты рассказали, что в России серьезно не хватает наших российских пилотов, потому что Росавиация закрыла все частные центры подготовки пилотов. "Иностранец забирает высокооплачиваемое рабочее место, которое мог бы занять российский сотрудник. Ведь, берут на работу только командиров-иностранцев. Поэтому получается, что какой-то наш пилот не сможет расти уже до командира, потому что вакансия занята иностранцем", - добавил авиаэксперт Игорь Дельдюжов.

Также как пишет ПолитЭксперт генерал-майор Сергей Липовой объяснил цель авианосца ВМС США в Южно-Китайском море: "Южно-Китайское море – это важный регион с точки зрения американских стратегических интересов. Это и перекресток транспортных путей, и контроль за прибрежными водами Китая, и вмешательство в экономические споры соседних держав".

АГ

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