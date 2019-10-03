Соловьев наорал и оскорбил слушателя радио в ответ

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3 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв разозлился на слушателя радио "Вести FM", который назвал его в эфире "лакеем" и заявил, что он "крутит толстой попой". Ведущий не сдержался и ответил на нелестные замечания некоего "Хасанова из Татарстана".

"Ты, м*азь, за кого? Не позорь Татарстан, м*азь! Лакей, путиноид … Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") всплывают", - передаёт слова Соловьёва URA.RU.

Отмечается, что телеведущий процитировал комментарий жителя Татарстана с акцентом.

Известно, что речь в выпуске шла о человеке, который убил сотрудника Следственного комитета в Москве. Слушателю видимо не понравились рассуждения Соловьёва на эту тему.