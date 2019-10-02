Каждый день в Волгу сбрасывается более 2 миллионов тонн различных загрязнений

//Общество 13+

2 октября 2019, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Экологи говорят, что порядка 40% всех сточных вод в нашей стране попадает в Волгу. Это крайне негативно влияет на её состояние. Учёные Академии наук попытались разобраться в проблеме.



Река протекает через регионы, в которых сосредоточена половина промышленности страны. Износ очистных сооружений и систем привёл к тому, что практически каждый день в реку сбрасывается более 2 миллионов тонн различных загрязнений. В основном это сточные воды с заводов и фабрик, а также различных сельскохозяйственных угодий. Практически на всём протяжении реки вода в ней является грязной. Согласно плану федерального проекта в ближайшее время планируется сократить сбросы в реку на 80%.



С момента распада Советского Союза сбросы в главную реку страны сократились почти в два раза. Но несмотря на это, вода всё равно считается недопустимо грязной. Большой вред помимо промышленных объектов реке наносят и неконтролируемые источники загрязнения. Это ливневые канализации населённых пунктов, свалки, полигоны.



Серьёзной проблемой не только для реки, но и для экологии в целом стали нефтепродукты. Они попали в почву и реку в позапрошлом веке с Сормовской нефтебазы. В настоящее время учёные пытаются разработать новую концепцию по водоохранной деятельности. В разработке принимают участие отраслевые вузы.



