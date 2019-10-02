Денис Тихонов: Какая нежилая недвижимость в Москве в 2020 году будет облагаться налогом на имущество от кадастровой стоимости

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2 октября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости в столице начался с 2014 года. Правительство Москвы тогда установило постепенное повышение налоговых ставок, чтобы новые правила безболезненно были восприняты предпринимательским сообществом.

К 2023 году налоговая ставка должна достигнуть 2%. Руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов проинформировал о том, что на 2020 год уже сформирован предварительный перечень нежилой недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости. Список нежилых объектов, по которым налог на имущество в следующем году будет определен в зависимости от кадастровой стоимости, опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Это предварительный перечень, окончательно он будет определен после утверждения властями столицы, произойдет это не позднее 29 ноября текущего года, подчеркнул Денис Тихонов. По словам министра Правительства Москвы, в предварительный перечень включены торговые, офисные объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Владельцы, в чьем ведении находятся коммерческие объекты, могут уточнить, подлежит ли их недвижимость налогообложению, рассчитываемой в зависимости от кадастровой стоимости, или нет. Собственникам предлагается проверить актуальность сведений и внести изменения, если это необходимо.

На данный момент в списке находится 32,4 тысячи объектов коммерческой недвижимости общей площадью 95,4 млн. квадратных метров. В сравнении с данными 2019 года, их число выросло на 8,4% после уточнения сведений, сделанных специалистами Госинспекциии по недвижимости. Чтобы найти предварительный Перечень объектов нежилой недвижимости, подлежащих налогообложению от кадастровой стоимости, на официальном сайте мэра столицы есть специальный сервис в разделе «Департамент экономической политики и развития города Москвы».