Устрицы фильтруют 60 л воды в сутки, очищая Чёрное море

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2 октября 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Росрыболовство гордо рапортует: на морских фермах Приморского края в 2018 г. вырастили почти 1,3 тыс. т устриц – в 14 раз больше, чем годом ранее. В Крыму в 2014 г. была единственная ферма по производству устриц, о ней часто писали как о новой русской экзотике. Росрыболовство сформировало под марикультурные хозяйства 70 рыбоводных участков общей площадью 7,3 тыс. гектаров. Большая часть сегодня находится в пользовании у предпринимателей, которые в первом полугодии 2009 г. вырастили 802 т устриц против 16 т годом ранее. Производство мидий выросло вдвое.



Крупные города распробовали устриц, которых живыми перевозят в самолётах из Севастополя в Москву. То есть москвич за ужином может поглотить дюжину устриц, которые ещё утром плескались в Чёрном море. За несколько лет продукт подешевел в ресторанах столицы с 350 до 150 рублей.



Потенциал развития устричного производства бездонный. Например, Франция производит 145 тыс. т устриц, а Россия с учётом протяжённости береговой линии могла бы производить миллионы. Тут весь вопрос – в спросе. А он до недавнего времени был совсем скромным.



Казалось бы, государство должно дотировать фермеров, занимающихся аквакультурой. Каждая устрица в сутки фильтрует, пропуская через себя, 60 л воды – и это серьёзный вклад в улучшение экосистемы Чёрного моря. Вместо этого они

должны заплатить по 3,5 млн без гарантии, что через полгода к ним снова не придут.



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